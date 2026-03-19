日米両政府は、日本による対米投資第2弾の候補を日米首脳会談にあわせて発表する方向で最終調整しています。日米両政府は2025年の関税交渉で、日本からアメリカに総額80兆円規模の投資を行うことで合意し、2026年2月第1弾の案件を公表しました。第2弾は、今回の首脳会談にあわせて発表する方向で最終調整が進んでいます。テネシー州などでの次世代小型原子炉の建設や、ペンシルベニア州とテキサス州での天然ガス発電施設のなどが候