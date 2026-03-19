堺市西区の住宅で1月、浴槽から住人女性（78）の遺体が見つかった事件で、大阪府警が殺人容疑などで知人の40代男の逮捕状を請求する方針を固めたことが19日、捜査関係者への取材で分かった。男は海外へ出国しており、公開手配する。