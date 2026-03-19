元AKB48で女優の前田敦子（34）の写真集「Beste」（講談社）の公式Xが18日に更新。フォロワーに注意喚起を行った。「【前田敦子写真集『Beste』公式より】コピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています」と注意喚起。「本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家庭内での利用でも著作権法違反です」とつづった。前田は昨年12月にデビュー20周年を