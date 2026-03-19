俳優の木村文乃（38）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。手作りの“ひとりめし”を披露した。【写真】「レパートリーが豊富」ハッシュドポークメインの“ひとりめし”を披露した木村文乃木村は「今日のひとりめし」と紹介し、ハッシュドポークをメインに、副菜を添えた彩り豊かな食卓を公開。そのほかのメニューについては「ほうれん草としめじのおひたし」「トマトとオニスラの甘ポン和え」「かぼちゃ煮」と明かした