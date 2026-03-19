高市首相はトランプ大統領との会談に臨むため、18日夜、ワシントンに向けて羽田空港を出発しました。首脳会談のポイントについて、同行するフジテレビ政治部・瀬島隆太郎記者の報告です。中東情勢をめぐりトランプ大統領が不満を募らせる中、日本の対応に理解を得られるかが焦点で、首相周辺は「トランプ大統領の真意を見極め、あらゆる手だてを講じる」としています。高市首相：我が国の立場、考えも踏まえて、しっかりと議論をし