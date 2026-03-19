【モデルプレス＝2026/03/19】SUPER EIGHTの安田章大とのんがW主演を務める映画『平行と垂直』（8月28日）より、特報とティザービジュアルが初解禁された。【写真】STARTOアイドル、ASD抱える兄を熱演◆「平行と垂直」ビジュアル＆特報解禁解禁されたビジュアルでは、平行と垂直にデザインされた印象的なタイトルロゴを真ん中に、川べりの階段で向かい合ってジャンケンをする兄・大貴（安田）と、笑顔を浮かべる妹・希（のん）の姿