50歳を過ぎたら「タンパク質多め」がちょうどいい 50歳を過ぎると、「食事量を減らしたほうが体にいい」「食べすぎはよくない」と考え、全体の食事量を控える人が増えてきます。ところがその結果、知らないうちにタンパク質まで減ってしまっているケースが少なくありません。 タンパク質が不足すると、体は筋肉を分解して不足分を補おうとします。筋肉が減ると、血糖を処理する力も弱まり、使いきれなかった糖が肝臓に