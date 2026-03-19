外反母趾の小指版、内反小趾も増えている 原因も治し方も外反母趾と一緒 外反母趾は親指に角度がつくのが特徴ですが、同じように小指側に角度がつく足の疾患があります。それが「内反小趾」です。 内反小趾は外反母趾にくらべてあまり知られていないので、放置されていることがよくあります。しかし、悪化すると外反母趾より痛みがひどく、出血することもある厄介な疾患。ですから、どのような病気でどのようなしくみで発生