カタールラス・ラファン工業団地「甚大な被害」が生じたと発表 イラン巨大ガス田である南パルス天然ガス田などが攻​撃されたことを受け、イランが湾岸諸国のエネルギー施設に対する攻撃を警告。 その後、カタールのラス・ラファン工業団地がイランによるミサイル攻撃で「甚大な被害」が生じたと発表。