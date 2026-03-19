トランプ米大統領イランのエネルギー施設への攻撃これ以上望まず トランプ米大統領はイランのエネルギー施設への攻撃はこれ以上行わない意向だという。WSJが報じている。 トランプ氏は現時点でイランのエネルギー施設への攻撃に反対している。それでもイランの今後の行動次第では再びエネルギー施設を標的に攻撃する可能性もあるという。 ラリジャニ氏が殺害されたことでイランの報復攻撃は激