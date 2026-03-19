イラン再び攻撃された場合は湾岸諸国のエネルギー施設を破壊する イランは自国のエネルギー施設が再び攻撃された場合、湾岸諸国の石油ガス産業を破壊すると警告。 イランのエネルギー施設を攻撃したことは大きな過ちだ。もし再び攻撃を受けた場合、湾岸諸国のエネルギー施設が完全に破壊されるまで攻撃するのを止めない。報復はさらに激しいものになる。