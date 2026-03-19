「JBL Live 780NC」 ハーマンインターナショナルは、モダンでエレガントなデザインに進化したワイヤレスヘッドフォン「JBL Live 780NC」、オンイヤーヘッドフォン「JBL Live 680NC」の発売日を3月36日に決定。価格はオープン。直販サイトでの価格は、780NCが27,500円、680NCが19,800円。 なお、680NCのシャンパンと、JBL公式サイト限定のパープルは4月9日発売。 「JBL Live 680NC」 2