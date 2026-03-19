◇オープン戦ドジャース―ジャイアンツ（2026年3月18日米アリゾナ州）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し4回1/3を1安打無失点に抑えた。昨年のワールドシリーズ第7戦以来の実戦登板となったが、直球は最速99.9マイル（約160.7キロ）をマークするなど、投打に二刀流で迎える開幕へ順調な調整をアピールした。登板後に取材に応じた大谷はWBCに関する質問にも