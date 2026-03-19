女優広瀬アリス（31）が、18日夜に自身のXを更新。衝撃の顔を公開し多数の反響を呼んでいる。「ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画」とつづり、自身の写真を公開。皿には激辛ソースとみられるものがのっていた。からさに驚いたのか、目を大きく見開いた驚きの表情を浮かべていた。このポストに対し、有吉弘行は「顔良すぎ」と反応。広瀬はすかさず「幸せ」と返信していた。他にも一般ユーザーから「