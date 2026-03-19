かっぱ寿司が2026年3月19日から開始する3つのお得なフェアを紹介します。この記事で紹介するのは、恒例の90円メニュー「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」、ポテトが100円お得に楽しめる「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」、中とろが特別価格になる「かっぱのとろ祭り」です。通常200円超のケーキが90円に！「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」（4月1日までの平日限定）平日限定の90円メニューは、週替わりでラインアップが異なります