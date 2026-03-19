3月18日、タップ・サック・マルチスポーツ・パビリオンで「EASL FINALS MACAU 2026」準々決勝が行われ、宇都宮ブレックス（日本）が85－64で新北キングス（台湾）に快勝した。 第1クォーターは攻守両面で主導権を握られ、12－23と苦しい立ち上がりだったが、第2クォーターに立て直し鮮やかに逆転。後半は危なげない試合運びで締めくくった。グラント・ジェレットがチーム