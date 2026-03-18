「食べてすぐ歯を磨いてはいけない」という話を目や耳にしたことはありませんか？ しかし、この情報は医学的な根拠に乏しく、歯科の様々な学会ではこれと異なった見解を示しているようです。そこで、食後すぐ（30分以内）の歯磨きについていぬかい医大モール歯科クリニック院長（医療法人社団博伸会理事長）の犬飼先生に解説してもらいました。 監修歯科医師：犬飼 伸二（いぬかい医大モール歯科クリニック） 東