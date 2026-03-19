＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「『健康経営』で高める人と企業の業績」を転載したものです。 従業員の健康増進を組織の活性化や生産性向上につなげて企業価値を高める「健康経営」は就職先選びの有力な基準となる。認定された会社がウェブサイトや会社案内冊子に付けている健康経営優良法人や健康経営銘柄のマークをチェックしよう。（取材・文・撮影／嶺 竜一）健康増進施策の評価から検