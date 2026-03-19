cizucuの太田優成CEO（中央）と砂田実菜コミュニティマネージャー（右）。左は韓国から訪れた参加者のヒョンビンさん 2月26日（木）から3月1日（日）にかけて、株式会社cizucuによる「フォトポスタープロジェクト」（以下、PPP）が横浜みなとみらいギャラリーで開催された。写真を愛するクリエイターが集まり、年齢、性別、国籍、写真歴に限らず、誰でも自由に参加できるグループ展だ。「C