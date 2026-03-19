UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 バイエルン・ミュンヘンとアタランタの第2戦が、3月19日05:00にアリアンツ・アレーナにて行われた。 バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ラファエル・ゲレイロ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはカマルディーン・スレマナ（FW）、ジ