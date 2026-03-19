韓国の「モーテル連続殺人事件」の被疑者キム・ソヨン（20歳、女）に対する検察の捜査結果をめぐって、警察庁のプロファイラー（犯罪心理分析官）出身で又石（ウソク）大学警察行政学科の兼任教授を務めるペ・サンフン氏が痛烈な批判を浴びせて注目を集めている。【写真】殺人後に日本旅行も…キム・ソヨンの素顔ペ教授は検察が結論づけたキム・ソヨンの犯行理由について、「犯罪者の嘘の物語をそのまま写しただけの、情けないレベ