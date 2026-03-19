ビストロで食べるサラダは感動するほどおいしいのに、自分で作るとなぜか物足りない。ドレッシングや調味料、野菜の産地にまでこだわっても、味が劇的に変わらないのはなぜか。実はサラダの出来を左右するのは、味付け以前の下ごしらえにある。家のサラダを一気に店の味に近づける、意外なコツとは？※本稿は、エッセイストの大平一枝『台所が教えてくれたこと ようやくわかった料理のいろは』（平凡社）の一部を抜粋・編集したも