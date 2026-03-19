オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、決勝のカードが決まった。準決勝で中国を２−１で下したオーストラリアと、韓国に４−１で快勝した日本が、現地３月21日に相まみえる。なでしこジャパンを率いるニルス・ニールセン監督が、韓国戦後に“マチルダス”（オーストラリア女子代表の愛称）について大いに語った。地元メディア『Paramount+ Australia』が伝えている。54歳のデンマーク人指揮官は、「もし私がオ