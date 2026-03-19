ハーマンインターナショナルは3月26日から、「JBL」ブランドのノイズキャンセリング機能搭載オーバーイヤーワイヤレスヘッドホン「JBL Live 780NC」、オンイヤーワイヤレスヘッドホン「JBL Live 680NC」の2モデルを順次発売する。3月12日にはメディア向けの内覧会を開催。一足先に新製品を披露した（BCN・寺澤 克）。●Liveシリーズのノイキャン付きオンイヤーは国内初上陸両モデルとも、ミドルクラスに位置付けられるヘッドホ