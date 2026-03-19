チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16のセカンドレグが18日に行われ、バイエルン（ドイツ）とアタランタ（イタリア）が対戦した。ブンデスリーガで首位を独走し、今大会も優勝候補の一角に数えられているバイエルン。リーグフェーズを2位で終えてラウンド16進出を決めると、敵地で行われたファーストレグでは主砲ハリー・ケインを欠きながらも強力攻撃陣が爆発し、6−1という衝撃的なスコアで大勝した