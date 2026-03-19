中東情勢の悪化と原油価格の高騰に伴い、各国の航空会社が相次いで値上げしている。しかし、ANAとJALは直近の発表において、燃油サーチャージを据え置いた。喜んだ人もいるかもしれないが、早合点は良くない。コロナ禍から浮上したエアラインを再び低空飛行させる深刻な事態とは。（航空ジャーナリスト北島幸司）航空チケットが爆上がりラッシュの衝撃イラン戦争の影響で航空業界が混乱に陥っている。中東の空域が遮断された影