【その他の画像・動画等を元記事で観る】 高橋恭平（なにわ男子）が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の予告映像が解禁。あわせて、なにわ男子による主題歌「ビーマイベイベー」、メインビジュアル、第3弾出演キャストが一挙解禁された。 ■「ヤンキーっぽいのに優しい山口くんは最適配役すぎる」 本作は、斉木優による同名少女コミックの実写映画化作品。恋に夢見る平凡な女子高生・