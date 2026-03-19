【その他の画像・動画等を元記事で観る】 安田章大（SUPER EIGHT）が“作品のメッセージを届けたい”と初めて企画から参加し、のんとW主演を務める映画『平行と垂直』のティザービジュアルが公開された。 ■障がいのある兄と結婚を控える妹の心あたたまるヒューマンドラマ 兄の大貴（安田章大）は自閉スペクトラム症。現在は清掃の仕事に就き、周囲のサポートを受けながら自立した生活を送っている。妹