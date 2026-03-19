札幌・東警察署は2026年3月18日、窃盗の疑いで札幌市東区に住む無職の男（71）を逮捕しました。男は18日正午ごろ、東区伏古6条3丁目にあるスーパーで、ウイスキーなど19点（販売価格合計5548円）を盗んだ疑いが持たれています。事件直後、店の従業員が「お酒類を万引きした男を確保した」と警察に通報し、駆けつけた警察官に男の身柄を引き渡しました。男はウイスキーのほか缶ビールや刺身などの食