台湾メディアの自由時報は17日、「中国人観光客が減っても日本はまったく心配せず」と題し、米CNBCの報道を紹介した。それによると、CNBCは「中国人観光客の減少が日本の観光業に与える影響はごくわずかで、災害的なものではない」と指摘。1月の中国からの観光客数は前年同期比で60％余り減少したものの、訪日客全体ではわずか同4．9％の減少にとどまっているとした。また、台湾や韓国からの観光客がこの空白を埋めているとし、1月