18日（水）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の信州ブリリアントアリーズが5月17日（日）に上田市自然運動公園総合体育館でファン感謝祭を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 信州Ariesは現在、27勝1敗でVリーグ女子1位につけている。プレーオフ進出とレギュラーシーズン優勝はすでに決めており、レギュラーシーズンの戦績からもプレーオフでの活躍が期待され