ジャイアンツ戦に先発登板したドジャース・大谷＝グレンデール（共同）【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは18日、各地でオープン戦が行われ、ドジャースの大谷はアリゾナ州グレンデールでのジャイアンツ戦に先発で初登板し、4回1/3を投げて1安打無失点と好投した。4奪三振で3四死球。打者では出場しなかった。試合は5―1で勝ち、大谷が勝ち投手になった。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦に「5番・三塁」で