フジテレビは19日、今月22日に放送される大人気アニメ「サザエさん」の1時間スペシャル「サザエさん春の行楽スペシャル」（後6・00）に、日本を代表する実力派声優の1人、沢城みゆきがゲスト声優として出演すると発表した。幅広いキャラクターを変幻自在に演じ分け、「ゲゲゲの鬼太郎（第6期）」の鬼太郎、「ルパン三世」の峰不二子など超有名キャラクターを数多く演じてきた沢城。「サザエさん」には初登場で、「サザエ、シ