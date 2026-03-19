楽天は18日、マイチーム協議会の協力のもと、仙台駅東西地下自由通路の一部を、チームカラーを基調とした楽天イーグルス仕様に装飾したと発表した。装飾は、プロ野球シーズン開幕前の3月18日（水）から掲出を開始。楽天モバイル 最強パーク宮城での観戦時や、普段から地下通路利用者に、日常の中で楽天イーグルスをより身近に感じてもらうことを目的にしている。▼ 仙台駅東西地下自由通路 楽天イーグルス装飾について・掲出場