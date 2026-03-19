現地体験や実物などのオフラインや、SNSをはじめとするオンラインを横断して、プレーヤー自身が現実の中に仕掛けられた“物語の断片”を発見し、自らストーリーを体験できるARG(Alternate Reality Game＝代替現実ゲーム)。テレビ局でいち早く参戦した日本テレビが昨年リリースしたのが、『503号室の郵便物』だ。このほど行われた同局の番組『SENSORS』(19日25:35〜)の公開収録では、『503号室の郵便物』をプロデュースした日テレの