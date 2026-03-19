第6回WBC決勝●米国2−3ベネズエラ○＜現地時間3月17日ローンデポ・パーク＞第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラが大会4チーム目、南米として初の優勝を飾った。主将のサルバドール・ペレス捕手（35）はロイヤルズでワールドシリーズを制した2015年以来、代表では初の世界一を成し遂げた。ペレスは22歳だった2013年にWBCへ初参戦。2023年の前回大会ではベストナインに選ばれるなど正