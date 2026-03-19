フジテレビは16日、サステナビリティ経営委員会の第10回外部アドバイザリーボードを開催した。フジテレビ本社＝東京・台場一連の問題を受けた「フジテレビの再生・改革にむけて」の公表からまもなく1年を迎えるにあたり、清水賢治社長がこれまでの改革について総括。社内の意識改革は進んでいるものの、人的資本経営への取り組みでは課題が残されているため、心理的安全性の高い組織の実現のため早急に取り組む必要があるという問