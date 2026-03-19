ロッテは18日、パーソル パシフィック・リーグ開幕戦となる3月27日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、18時30分試合開始）の観戦チケットが18日までに予定枚数に達し、完売となったことを発表した。昨季は最下位に沈んだロッテは、今季サブロー新監督のも巻き返しを図る。