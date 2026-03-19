ロッテは18日、3月27日からJR東海「推し旅」とのコラボレーション企画として「千葉ロッテ×JR東海 東海道新幹線に乗ってレッツゴーマリーンズ 第2弾！」を実施することになったと発表した。各対象期間中、東海道新幹線を乗車中に特設サイトにアクセスした方に、球団公式電子トレカコレクション「MARINES COLLECTION」のコラボ限定トレカをプレゼント。今年は、前期・後期で各3種の計6種のカードが登場。さらに追加特典として、