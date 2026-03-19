福士蒼汰が主演するフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第8話が、17日に放送された。今作は数多く制作されてきた“警察ドラマ”の中でも、知られざる「警視庁広報課」を舞台にした完全オリジナル作品。これまでが、現実を突きつける“暗澹(あんたん)”だったとするならば、今回は一転して一筋の“希望”を提示する回だったと言えよう。福士蒼汰(C)フジテ