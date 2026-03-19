「なるべく練習でやってきたフォームで、強く振ったり、そういう意識で違うフォームにならないように。バランスよく自分のスイングをできるような形で試してみたいと思います」。ロッテの藤原恭大は都城春季キャンプ最終日となった2月11日、対外試合、練習試合に向けてこのように話していたが、ここまで対外試合18試合に出場して、打率.345（58−20）、1本塁打、8打点、7四球、6盗塁の成績を残す。今季に向けて、昨秋から“