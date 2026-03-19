ガーミンジャパンは3月18日、タフネスGPSウォッチ「Instinct 3」シリーズより、太陽光と緑を基調とするカラーリングを採用した数量限定モデル「Alpine Rushコレクション」を発表した。3月25日より予約開始し、4月1日に発売する。価格は71,800円から。Instinct 3 Dual Power同コレクションは、アメリカ国防総省の標準規格「MIL-STD-810」に準拠し、耐熱、耐衝撃、耐水に対応した堅牢性を備える「Instinct 3」シリーズの限定モデル。