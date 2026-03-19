【紅の砂漠】 3月20日 発売予定 価格：9,680円～ 「紅の砂漠」は、Pearl Abyssが手がけたオープンワールド・アクションゲーム。3月20日に発売予定で、対応プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X|S、PCとなっている。 Pearl Abyssの代表作といえばMMORPG「黒い砂漠」だが、最新作の「紅の砂漠」はシングルプレイ専用のタイトルと