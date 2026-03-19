●「芝居に妥協がない」噂は本当だった 反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演で、“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生を描いた「1988青春回収ヒューマンコメディ」のフジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FODで配信／FODで次話先行配信)の第10話が、18日に放送された。いよいよ事件の真相に近づきつつあるが、それをひっくり返すような展開の魅力と、その衝撃を作り出す高田純次と