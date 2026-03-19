アップルは新型ヘッドホン「AirPods Max 2」を発表しました。 ↑突然の登場でファンを驚かせたAirPods Max 2（画像提供／アップル）。 AirPods Max 2の見どころ H2チップによる革新: ノイキャン性能が前モデル比で1.5倍に強化。さらに周囲の音を自然に取り込む「外部音取り込み」も進化。 制作にも使える録音性能: スタジオ品質の音声録音に対応。ポッドキャストや音楽制作などのクリエイティブワークにも耐えうる高