筆者の話です。子どもの高校入学を前に、保護者向けの説明会に参加した時のことです。配られた一枚の紙を見た瞬間、胸の奥がざわついたのを覚えています。 説明会の日 「こんなにかかるの！？」説明会の最後、机の上に配られたのは、入学までに必要な物が細かく並んだ買い物リストでした。制服一式に体操服、指定の靴やバッグ。項目は思っていた以上に多く、用紙一枚にびっしりと文字が詰まっています。中学までは、必要な