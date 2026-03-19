19万回表示され2.2万の「いいね」を獲得しているのは、虹の橋を渡った猫の遺骨を持ち帰った日の出来事。投稿には「これは切ないですね」「やばい泣けてきます」「めちゃ泣いた」と、思わず涙する視聴者からのコメントが多数寄せられています。 【動画：『大好きだったお姉ちゃん猫』の骨壺に……弟猫がとった『予想外の行動』】 葬儀を終えて帰ると Threadsアカウント「ぢゅん」に投稿されたのは、黒猫のピアちゃんが虹の橋を渡