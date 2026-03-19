焼き菓子好きやクリーム好きの心を満たしてくれそうな「新作スイーツ」が【ローソン】に登場。クリームたっぷりのやわらかなビスケットサンドは、一度食べたらハマってしまうかも。ぜひ食べ比べもしてみて。 片手で食べられるお手軽感！「しっとりビスケットサンド クリーム」 @nyancoromochi_sweets_blogさんが「新感覚ビスケットサンド」「食感が今までにない感じで美味しい」と語るこち