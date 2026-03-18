メルセデスベンツやBMW、レクサスといったプレミアムカーの足元に、色気と品格をもたらすブランドとして人気を集めてきた「GNOSIS（グノーシス）」。その原点ともいえる“上質感”を改めて見つめ直し、新たに生まれたのが「RX」シリーズだ。 第1弾として登場したのが、メッシュデザインの「RXM」、2×5スポークの「RXS」。どちらも定番のデザインをフォーマットとしながら、そこにはコンケー