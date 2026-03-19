山崎賢人×柳俊太郎 俳優の山崎賢人と柳俊太郎が、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）に出演。映画第2弾となる本作で描かれるのは、物語の最大級の山場「網走監獄襲撃編」。激動の物語を牽引する主人公・杉元佐一役の山崎と、異様な執着心で彼を追う二階堂浩平役の柳――。劇中では凄まじい死闘を繰り広げる二人だが、その裏側にあるのは、長年の共演を経て築き上げた“剥き出しのリスペクト